Jetzt Tickets für die „GartenLust Schloss Hartberg“ gewinnen!

Die Ausstellerzahl erhöht sich jährlich, so kommen heuer ca. 90 Aussteller nach Hartberg und bieten dort ihre Produkte an. Dabei werden von großen Gärtnereien ebenso wie von kleineren Spezialisten selbstgezogene Pflanzen, angeboten, hinzu kommen Verkäufer von allem, was man im Garten brauchen kann (Möbel, Werkzeug usw.). Bei der GartenLust gibt es aber darüber hinaus auch ein gesundes Maß an Textil- und Schmuckdesign, Kulinarik, Kunsthandwerk und Kunstobjekte. Es ist diese Mischung von Besonderem, Schönem und nicht immer Alltäglichem, was diese Verkaufsausstellung ausmacht.

Die Besonderheit in Hartberg ist, dass ein wunderschöner großer klimatisierter Innenraum zur Verfügung steht. Zusammen mit dem Baumschatten ist damit Gewähr dafür gegeben, dass man auch bei Hitze ruhig, entspannt und erholsam einkaufen kann. Überhaupt ist das Einkaufen bei einer GartenLust-Verkaufsausstellung allemal schöner als im Gewerbegebiet, einem riesigen Fachmarkt oder in leider immer mehr verödenden Innenstädten. Bei der GartenLust bauen die Aussteller schöne Stände auf, bieten hochwertige Produkte an und informieren die Besucher gerne ausführlich.

Dazu kommt ein Rahmenprogramm mit angenehmer Live-Musik und informativen Fachvorträgen. In dieser Atmosphäre lassen sich, zusammen mit der nicht zu großen, aber hochwertigen Gastronomie, einige sehr schöne Stunden in dieser Schlossanlage verbringen.

Die „GartenLust Schloss Hartberg“ beginnt am Freitag, 4. August, und dauert bis Sonntag, 6. August, Öffnungszeiten: täglich 10 – 18 Uhr, Tageskarte: 10,00 Euro | Dauerkarte: 15,00 Euro | bis 16 Jahre Eintritt frei! Weitere Infos unter www.gartenlust.eu.

