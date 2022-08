Ein Stück Regionalität beim Heckentag

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Für jede Idee die passenden Bäume und Sträucher – unter diesem Motto findet auch in diesem Jahr der Heckentag am 5. November statt, der vom Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV) vor über 20 Jahren ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, den in Österreich lebenden Menschen ein Stück Regionalität und Biodiversität in die Hand zu geben, um so den gesunden Lebensraum zu erhalten.

Denn die heimischen Gehölze verzaubern nicht nur Groß und Klein mit kräftigen Farben und starkem Wachstum, sondern sind zugleich wertvolle Nahrung für die heimische Tierwelt und bereichern die Pflanzenvielfalt.

Neben kräftigen Wildsträuchern, bunten Gehölzraritäten und uralten Obstsorten wurden auch fixfertige Heckenpakete geschnürt. Mehr Informationen zu den Abholorten findet man unter www.heckentag.at.

Die BVZ verlost Heckentag-Packages. Kennwort: Heckentag. Einsendeschluss: 7. September.