Wir verlosen Tickets für „Weinzettl & Rudle“ in Mattersburg

Das ganze Leben besteht aus Bewertungen. Wie schmutzig war das Hotel? Wie schmerzvoll war es beim Zahnarzt? Sterne eignen sich für jede Art von Bewertung.

Man muss kein Satiriker sein, um zu erkennen, dass Hotels kritischer betrachtet werden als Beziehungen. Die Rechnung gibt es erst beim Auschecken und ein Late Check Out kann in beiden Fällen teuer werden. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Kommen Sie stattdessen zu Weinzettl & Rudle!

Die BVZ verlost Tickets für „Weinzettl & Rudle“ am 9. November im Kulturzentrum Mattersburg. Kennwort: Weinzettl & Rudle. Einsendeschluss: 16. Oktober.