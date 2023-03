Jetzt Tickets für das Nova Rock Festival 2023 gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Vom 7. bis 10. Juni werden auf den „Pannonia Fields“ in Nickelsdorf über 100 internationale und nationale Acts auf drei Bühnen zu Gast sein! Mit der Metal-Band Slipknot, Techno/Elektro-Genrekünstler The Prodigy, Rockband Tenacious D, sowie der Rock-Band Bilderbuch und den Punk-Rockern „Die Ärzte“ sind großartige Shows garantiert. Auch das restliche Line-Up glänzt mit einer Vielfalt an Künstlern.

Die BVZ verlost Festivalpässe und Tageskarten für das Nova Rock. Bei den Tageskarten den Wunschtermin bekanntgeben und schon seit ihr bei der Verlosung dabei. Einsendeschluss ist am 30. April.