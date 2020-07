Auf 30.000 Quadratmeter bietet der Hochseilgarten Stegerspark neun verschieden schwierige Kletterrouten an. Ob am Boden oder in 23 Meter Höhe – man ist zu jeder Zeit sicher – die Einschulung zum Klettern im Hochseilgarten bekommt man von einem Hochseilgarten Trainer – der für die Sicherheit zuständig ist und immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Also: Ab auf die Bäume im Hochseilgarten Stegerspark.

Die BVZ verlost Familieneintritte in den Hochseilgarten in Stegersbach für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Teilnahmeschluss ist der 19. Juli.