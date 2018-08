Was Sänger und Komponist Gottfried Würcher, Gründungsmitglied Wilfried Wiederschwinger, Markus Holzer, Siegfried Willmann und Kurt Strohmeier am Keyboard aufgenommen haben, ist mitunter das Beste, was die Band jemals eingespielt und gesungen hat. Mit der ersten Single „Weil du meine Liebe bist“, eine wunderbare und kraftvolle Liebeserklärung an die Frau, startet die Schlagerparty gleich mal so richtig los! Für alle Nochalmfans, die die Musik lieber live hören — vom 14. bis 16. September gibt es das große Nockalmfest in Millstatt. Mehr Infos unter www.nockalmquintett.com.