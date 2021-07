Ein „flauschiger“ Nachmittag für die ganze Familie wartet am 18. Juli in Lindgraben bei den Sonnenland Alpakas. Beim zweiten Hoffest gibt es ein volles Programm: Für die jüngsten Gäste gibt es Spielestationen, Kinderschminken, eine Fotostation, Naturmandalas, Bastelstationen, Hüpfburg und noch mehr. Natürlich wird auch für Kaffee und Kuchen für Eltern und Großeltern gesorgt.

Selbstverständlich dürfen auch die „Stars“ des Nachmittags nicht fehlen: ein Meet and Greet mit den kuscheligen Alpakas. Die BVZ verlost Eintrittskarten für das Hoffest der Sonnenland Alpakas in Lindgraben am 18. Juli, von 14 bis 18 Uhr. Kennwort: Alpakas. Einsendeschluss: 11. Juli.