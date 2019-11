Neben großen Family Fun Angebot erwartet die Besucher ein spektakuläres Aufgebot rund um die Welt der Comics, Cosplay und Entertainment sowie esports und der facettenreichen Spielwelt.

Die BVZ verlost Karten für Sonntag, den 24. November in die VIECC Vienna Comic Con, die zusätzlich noch zum Eintritt in die VCA Vienna Challengers Arena gelten in der Messe in Wien. Teilnahmeschluss ist der 18. November