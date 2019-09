Ein gesellschaftskritisches Solo-Kabarettprogramm mit Tiefgang!

Sowohl Lustiges, als auch Nachdenkliches: Gemeinsam mit Philipp Jagschitz (Keys), Ilse Riedler (Sax), Christian Wendt (Bass) und Christian Ziegelwanger (Drums) füllt der gebürtige Belgier den Abend mit Geschichten in verschiedenen Sprachen, neben Deutsch, auch etwas Französisch und Flämisch.

Wir verlosen Tickets für Serge Falck mit "Am Beckenrand" am 26. September im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Schreibt einfach ein Mail mit Kennwort „Falck“ an gewinnspiel@bvz.at oder nehmt online teil. Einsendeschluss ist der 19. September.

Veranstalter: Kultur-Betriebe Burgenland GmbH

Termin: Donnerstag 26.09.2019, 19:30

Ort: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Preis: Vorverkauf: € 25,–, Abendkasse: € 28,–