Kräftemessen beim Maurer-Fünfkampf geht in zweite Runde

Nach der erfolgreichen Premiere des ersten Wienerberger Maurer-Fünfkampfs im letzten Jahr geht das Kräftemessen in die zweite Runde: Mutige Maurer müssen am 22. Oktober in fünf schweißtreibenden Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen, um sich den Titel „Stärkster Maurer Österreichs“ zu sichern. Heimische Maurer und Hochbauer können sich ab sofort für den 2. Wienerberger Maurer-Fünfkampf in der Arena Nova in Wiener Neustadt anmelden. Eine Anmeldung ist bis zum 10. Oktober unter www.wienerberger.at/m5k möglich.

Auf die Sieger warten tolle Preise von Engelbert Strauss, Red Bull und natürlich Wienerberger.

Die BVZ verlost Tickets für den Wienerberger Maurer-Fünfkampf am 22. Oktober in der Arena Nova in Wiener Neustadt.

Kennwort: Maurer-Fünfkampf; Einsendeschluss ist am 2. Oktober.