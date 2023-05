Jetzt Tickets für Klangkarussell gewinnen!

„Klangkarussell“ – das sind Tobias Rieser und Adrian Held, zwei junge aufstrebende Musiker aus Salzburg, die es geschafft haben mit ihren Eigenkompositionen innerhalb kürzester Zeit Glück und Freude in die Herzen vieler Menschen zu bringen.

Im Studio legen „Klangkarussell“ ihren Fokus darauf, sich von allen denkbaren Musikrichtungen inspirieren zu lassen und facettenreichen Sound zu schaffen. Die Live Performances konzentrieren sich auf eine Atmosphäre sowohl zwischen Rockkonzert als auch Clubfeeling.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Klangkarussell“ am 7. Juni in der Arena in Wien. Kennwort: Klangkarussell. Einsendeschluss: 22. Mai.