Gratis zur Sonderführung „40 Jahre Volksabstimmung“.

Die ersten fünfzig Einsendungen erhalten einen freien Eintritt zur Sonderführung am 30. Oktober um 14 Uhr in Zwentendorf. Die Teilnahme ist bis 25. Oktober möglich!

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at

per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder mitmachen auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass die personenbezogenen Daten wie Name dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.