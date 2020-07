Hier können Besucherinnen und Besucher die Geschichte Wiens mit all ihren Sinnen an einem historischen Originalschauplatz erleben: Eine einstündige, humorvoll geführte Tour in der jeweiligen Sprache einschließlich 5D-Kino, Animatronic Shows, Virtual Reality (VR) Music Ride und Spezialeffekten. Hier können sich die Tourteilnehmerinnen und -teilnehmer auf 1.300 Quadratmeter voller Spaß und Abenteuer für Jung und Alt freuen. Nicht nur für Touristen ein spannendes Erlebnis, auch Einheimische lernen Wien besser kennen.

Die BVZ verlost Tickets für „Time Travel“ in Wien. Teilnahmeschluss ist der 9. August.