Gernot Kulis erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Seine Anrufe spiegeln seit 20 Jahren satirisch die Gesellschaft wider. Zum Radio-Jubiläum bedankt er sich mit einer Ö3-Callboy-Live-Show bei seinen Fans.

Die BVZ verlost Tickets für die Show von „Gernot Kulis“ am 18. August am Festivalgelände in Wiesen.

Einsendeschluss: 7. August.