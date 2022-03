Wir verlosen Tickets für das Konzert von „Edmund“!

Endlich wieder richtiger Austropop – das hört man oft, wenn über das Duo Edmund aus dem Wienerwald gesprochen wird. Aber was macht den Erfolg von Edmund eigentlich genau aus? Roman Messner und Markus Kadensky schreiben wunderschöne zweistimmige Mundartsongs aus dem Bauch heraus, vereinen darin das Beste des alten Austropop mit aktuellem Songwriting und treffen damit voll ins Schwarze. Sie singen in „Freindschoft“ über die wichtigste Konstante in ihrem Leben. Der Song „Zam oid wern“ ist eine Hymne darauf, sein Leben mit einem einzigartigen Partner zu verbringen. Die Songs von Edmund drehen sich ums Scheitern, ums Wiederaufstehen, und um Beziehungen, die nicht immer so einfach sind, wie man es sich wünschen würde.

Die BVZ verlost CDs und Tickets für das Konzert von „Edmund – Feinste Leiwand Tour“ am 8. April in der KUGA in Großwarasdorf. Kennwort: Edmund. Teilnahmeschluss ist der 27. März.