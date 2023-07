Wir verlosen Tickets für einen Konzertabend mit dem Birgit Denk Trio!

Es geht doch im Grunde immer um die Liebe im Leben. Und so auch an diesem gemeinsamen Konzert Abend. Birgit Denk und ihre Musikerkollegen haben in 23 Jahren viele Lieder geschaffen die von der Liebe erzählen.

Manchmal mit dem Blick durch die rosarote Brille, manchmal abgebrüht und distanziert. Die Lieder erzählen von Eros und von Amor, ohne Angst vor Kitsch und Pathos, und sind dann doch wieder wienerisch ranzig bis sarkastisch.

Ein bunter Strauß von Liebesliedern aus dem eigenen Schaffen, in Dur und in Moll, wird an diesem Abend spielfreudig, launig, festlich eingepackt in „Gschichtln“ im Trio dem Publikum überreicht.

Ein Konzert für Liebende und die, die es noch werden wollen.

Die BVZ verlost Tickest für das Konzert „Birgit Denk Trio“ am Friedensfest am 5. August am Parkplatz vor der Schenke in Hirm. Teilnahmeschluss ist der 30. Juli!