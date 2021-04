Wer auf der Suche nach dem idealen Sommergetränk ist, wird bei Baderwein in Horitschon fündig. Neu sind die beiden Fröccs-Sorten in Weiß und Rosé. „Der Name ‚Fröccs‘ heißt auf Deutsch Spritzer. Den Namen haben wir gewählt, weil wir in der Familie zweisprachig sind und er gut in unsere Grenz-Region passt“, erzählt Winzer Johannes Bader. Das Weingut Baderwein wird seit 2003 von Judit und Johannes Bader geführt. Für die Region typisch werden die Lagen Gfanger, Hochäcker und Dürrau im Rotweindorf Horitschon bewirtschaftet.

