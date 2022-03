Doppel-Derby im Burgenland: Die BVZ verlost Karten!

Zweimal gegen den selben Gegner an einem Wochenende – die wilde Corona-Saison macht es in diesem Basketballjahr möglich. Weil noch ein Spiel ausstehend war, einigten sich die Güssing-Jennersdorf Blackbirds und die Mattersburg Rocks auf eine Doppel-Austragung. Am Freitag wird um 19.30 Uhr in Güssing die Sirene ertönen, zwei Tage später bitten die Mattersburger um 17 Uhr zum Quasi-Rückspiel.

Basketball-Fans aufgepasst! Die BVZ verlost je 5x2 Tickets für die beiden Burgenland-Derbys am Freitag in Güssing und am Sonntag in Mattersburg !

Wer Karten für das Aufeinandertreffen der Blackbirds und der Rocks gewinnen will, schreibt bis Freitag, 11.03.2022, einfach ein E-Mail mit Betreff „Blackbirds“ (für das Spiel in Güssing) oder Betreff „Rocks“ (für das Spiel in Mattersburg) an gewinnspiel@bvz.at – Name und Telefonnummer nicht vergessen. Oder einfach online mitspielen!