Wir verlosen Karten für die Konzert-Tournee von Micheal Bublé

Mit seinem neuen Album „Higher“ im Gepäck geht Michael Bublé auf große Tour und macht am 7. Februar 2023 in der Wiener Stadthalle Halt. Ungefähr drei Jahre nach seinem letzten Album veröffentlichte Michael Bublé 2022 sein neues Album „Higher“. Zu den Highlights gehören ein Duett mit Willie Nelson für dessen Song „Crazy“ und der Bob-Dylan-Klassiker „Make You Feel My Love“.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Michael Bublé“ am 7. Februar in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Bublé. Einsendeschluss: 5. Jänner.