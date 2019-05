Nicht nur wegen der schönen Naturlandschaften, flachen Radwege und weil hier an 300 Tagen im Jahr die Sonne scheint, ist das Burgenland - für Groß und Klein - eine Reise wert. Sondern auch weil hier besonders nette Gastgeber und richtige tolle Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie auf euch warten!

Ob Urlaub in einem erstklassigen Familienhotel, Badespaß oder Traktor fahren, Abenteuer in einer Jurte oder am Campingplatz, Fun & Action im größten Freizeitpark Österreichs oder Kultur und Geschichte zum Mitmachen in Schlössern und Burgen.

Die best for family-Betriebe haben für jeden Geschmack, jedes Zeitfenster und jedes Geldbörserl etwas anzubieten! Ausflugstipps für die ganze Familie sowie alles über das Burgenland Maskottchen Ottokar Storch und vieles mehr findet ihr auf bestforfamily.at!

Burgstaller Abenteuerkarte

Seht euch mal die Abenteuer Karte an und verratet uns, wo ihr im Burgenland am liebsten Urlaub macht und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Teilnahmeschluss ist der 27. Mai, Kennwort: Familienurlaub