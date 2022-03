Mit der BVZ vegane Geschenkbox gewinnen!

„Bio ist uns zu wenig – wir produzieren die Rohstoffe zu unseren Produkten in Permakultur. Das bedeutet, wir arbeiten in einem geschlossenen Natur - Kreislauf“, sagt Sigrid Bauer. Chemische Spritzmittel braucht es dafür nicht, da Mischkulturen angebaut werden, somit auch Symbiosen gebildet werden und genug Vermehrungsmöglichkeiten für Nützlinge wie Vögel, Marienkäfer etc. geschaffen werden. „Unsere Qualitäts-Produkte sind mit größter Sorgfalt in reiner Handarbeit verarbeitet“, erklärt Sigrid Bauer. Die Produkte sind nicht im Großhandel, sondern nur bei ausgewählten Partnern erhältlich.

Die BVZ verlost „Vegane Geschenkboxen“ von der Kräutermanufaktur Sigrid Bauer in Ollersdorf. Kennwort: Vegane Geschenkbox. Einsendeschluss: 4. April.