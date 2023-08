BVZ verlost Tickets für die „Rock die Riad – Siegerpartie“

Die Landjugend Bezirk Neusiedl am See veranstaltet von 25. bis 26. August den „Bundesentscheid Pflügen“ auf den „Pannonia Fields“ in Nickelsdorf. Nach mehr als 40 Jahren wird der Bundesbewerb wieder im Nordburgenland durchgeführt. Der Bewerb startet am 26. August um 8.45 Uhr mit der Pflügerparade durch Nickelsdorf mit ökumenischem Gottesdienst, Frühschoppen mit dem MV Frauenkirchen, „Blecharanka“ sowie „Seewinkel Blech“ und einem Rahmenprogramm wie Oldtimer Treffen, Foodtrucks und einem Kinderprogramm. Der Startschuss für den Pflügerwettbewerb ist um 11 Uhr. Die Siegerehrung mit Afterparty findet um 20 Uhr statt. Beim Bewerb treten die besten Pflüger der Bundesländer an und pflügen um den Titel „Bundessieger Österreich“. Die Sieger der drei Kategorien werden Österreich bei der Weltmeisterschaft 2024 in Estland vertreten.

Die BVZ verlost Eintrittskarten und Pflüger T-Shirts für die „Rock die Riad – Siegerpartie“ des Bundesentscheid Pflügens am 26. August in Nickelsdorf auf den Pannonia Fields. Kennwort: Pflügen. Einsendeschluss: 16. August.