Oft nannte man ihn schon einen sturen Hund. Das ist falsch:

Hunde sind in den wenigsten Fällen stur.

„Ich glaube noch immer nicht, dass sich der Rechtspopulist für den kleinen Mann aufopfert. Ich finde es falsch, dass Werbemanager, die unseren Verstand mit ihren Spots zuspammen, das Vielfache von SozialarbeiterInnen verdienen“, sagt der Kabarettist Pepi Hopf.

Er hat sich mit beinahe 50 Jahren eine Meinung zu dieser Welt gebildet. „Die Geschichte wird mir Recht geben, wie dereinst Galileo Galilei: ‚Und sie bewegt sich doch!‘ hatte er damals in seinen Bart genuschelt und um ein Haar hätte ihn die katholische Kirche deswegen am Scheiterhaufen knusprig gegrillt.“ Wer hatte am Ende Recht? Der sture Hund Galilei.