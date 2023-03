Burgenländisches Laufhighlight am Neufelder See

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Gestartet wird beim Businessrun in 3er-Teams und jede Starterin/jeder Starter absolviert die 5,6 Kilometer lange Strecke. Die Teams können beim Run oder Nordic Walking Gesundheitsbewerb teilnehmen. Neben den sportlichen Ereignissen wartet auch ein Rahmenprogramm mit Livemusik aus den 80ern, Showeinlagen und einem Catering.

Die BVZ verlost drei Teamstarterplätze für den Businessrun Challenge2B am 25. Mai – Das burgenländische Laufhighlight am Neufelder See. Kennwort: Run oder Nordic Walking. Einsendeschluss: 11. April.