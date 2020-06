Sportlicher.at veranstaltet am 10. September zum vierten Mal den Businessrun Challenge2B am Neufelder See. Die 5,6 Kilometer lange Strecke rund um den See soll Firmen und Vereine aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien zum Mitmachen motivieren. 2020 können die 3er Teams wieder entweder beim Laufbewerb oder beim Nordic Walking Gesundheitsbewerb an den Start gehen.

Als besonderes Zuckerl für alle sportbegeisterten BVZ-Leser werden drei Teamstartplätze unter allen Einsendungen verlost. Mit diesen Startplätzen genießt man das Event aus erster Reihe und verbringt gemeinsam mit seinen Team-Kollegen einen sportlichen und unterhaltsamen Abend am Neufelder See.

Die BVZ verlost Teamstartplätze für den Businessrun Challenge2B am 10. September am Neufelder See. Teilnahmeschluss ist der 12. Juli.