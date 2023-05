Wir verlosen Karten für Tanzevent im Schlosspark Esterházy

Ab jetzt heißt es „Tanzschuhe einpacken“, es gibt einen neuen Pflichttermin im Festivalsommer: Das Butterfly Dance, am 7. Juli im idyllischen Schlosspark Esterházy. Parov Stelar, Xavier Rudd, Stereo MC’s und viele mehr sorgen für Schmetterlinge im Bauch und gesteigerte Bewegungsfreude in den Füßen. Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf eine sommerliche Tanzparty in malerischer Atmosphäre freuen.

Die BVZ verlost Tickets für die sommerliche Tanzparty „Butterfly Dance“ am 7. Juli im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt. Kennwort: Butterfly. Einsendeschluss: 31. Mai.