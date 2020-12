In Kooperation mit der Heribert Bayer Kellerei In Signo Leonis aus Neckenmarkt ist mit dem Jahrgang 2017 erstmals die BVZ/NÖN-Cuvée „Viva Pannonia“ entstanden. Diese Cuvée mit Hauptanteil Blaufränkisch und Zweigelt wurde 18 Monate in französischen Barriques ausgebaut. Sie verkörpert genussvoll unsere Hingabe zur Regionalität und zum burgenländischen Flair. Die BVZ/NÖN-Cuvée ist hier erhältlich.

Viele Vorschläge bei Namensfindung

Nachdem der perfekte Tropfen für die BVZ/NÖN-Cuvée gefunden war, ging es an die Namensfindung. Zahlreiche Vorschläge später fiel die Entscheidung schließlich auf „Viva Pannonia“, denn dieser Titel feiert das Leben und die Heimat – was in der heutigen Zeit besonders wichtig ist.

Und was macht eine Weinflasche neben Inhalt und Namen letztendlich perfekt? Natürlich eine passende Etikette. Gesagt – getan: Kreative Köpfe entwarfen die einzigartige Etikette für unsere BVZ/NÖN-Cuvée. Überzeugen Sie sich selbst und sichern Sie sich jetzt unsere BVZ/NÖN-Cuvée.

Sie ist auch perfekt als Geschenkidee für jeden Anlass geeignet.

Die BVZ verlost in Kooperation mit der Heribert Bayer Kellerei In Signo Leonis aus Neckenmarkt den BVZ/NÖN-Wein „Viva Pannonia“. Kennwort: Viva Pannonia. Einsendeschluss: 15. Dezember.