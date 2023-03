Wir verlosen Karten für die John Wick 4 DresscodeAction Night

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Über 2,4 Millionen Kinozuschauer sahen die ersten drei Kapitel der Erfolgs-Filmreihe, die den Kinofans handgemachte Action, grandiose Schauwerte und eine Garantie für ein bildgewaltiges Spektakel bietet.

An der Seite von Keanu Reeves alias John Wick kehren auch in Kapitel 4 zurück: Laurence Fishburne („Ant-Man And The Wasp”) als The Bowery King, der Chef eines als Obdachlosenheim getarnten Geheimdienstes; Ian McShane („Pirates Of The Caribbean – Fremde Gezeiten”) als Winston, der Besitzer des New Yorker Continental Hotels, das von den fähigsten Killern der Welt besucht wird; und Lance Reddick („Godzilla vs. Kong”, „Angel Has Fallen”) als Charon, der treue und angesehene Concierge des Hotels. Neu im Cast sind der Action-Superstar und Kampfsportler Donnie Yen („Ip Man“ Reihe „Rogue One: A Star Wars Story“) als Caine, Wicks langjähriger Freund, der sich gegen Wick wenden muss, als die Hohe Kammer ein Familienmitglied bedroht; Bill Skarsgård („Es”, „Deadpool 2”) als der sadistische Abgesandte der Kammer, der Marquis; Martial-Arts- und Actionfilmstar Hiroyuki Sanada („Bullet Train“, „Army of the Dead“) als Shimazu, ein weiterer Freund von Wick und Besitzer des Osaka Continental Hotel; Shamier Anderson („Stowaway – Blinder Passagier“) als The Tracker, der, wie sein Name schon sagt, Wick jagt; die Musikerin Rina Sawayama als Akira, Shimazus Tochter und Concierge des Osaka Continental Hotels; und Martial-Arts-Star Scott Adkins („Doctor Strange”, „Das Bourne Ultimatum”) als Killa, ein überdimensional großer Killer, der es auf Wick abgesehen hat.

Mit der BVZ könnt ihr ein Kino-Paket gewinnen! Wir verlosen Tickets für die John Wick 4 Dresscode Action Night am 23.03. im Cineplexx Mattersburg. Inkludiert ist ein John Wick-Cocktail (Golser Gin mit Lobster Lemon Mint) vorab in der Bar Bottles beim Kino, wo die weiteren ersten 44 Action Night Besucher, die im John Wick Dresscode (Anzug und/oder Kleid) kommen, den John Wick Cocktail bekommen.