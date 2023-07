Wir verlosen Tickets für das Croatisada Festival

Neu im Programm ist das Fitnessangebot im Park vor der KUGA. Am Freitag gibt es ein Powertraining mit dem Fitness Club Borištof und am Samstag eine entspannte Yogastunde, jeweils von 18:00-19:00. Die Teilnahme ist kostenlos! Musikalisch starten wir am ersten Festivaltag mit Harmonija, Wiener Tschuschenkapelle und Techno Vikings. Der Headliner des Tages ist die international äußerst erfolgreiche bosnische Band DUBIOZA KOLEKTIV.

Mit ihrem unverwechselbaren Musikstil, in dem sich verschiedene Genres wie Ska, Punk, Reggae, Electronic, Hip-Hop aber auch Balkanmusik miteinander vereinen, werden sie die Festivalbühne zum Beben bringen. RAMAZURI beehren als Headliner am Samstag das Croatisada Festival. Nach 5 Jahren Bühnenabstinenz gibt es heuer die einmalige und exklusive Möglichkeit, die Band noch einmal live zu sehen. Ihre Fans dürfen sich auf altbekannte aber auch neue Songs freuen. „Lautstark und in Überlänge dargeboten von gut gealterten Männern mit überdurchschnittlich mittelmäßigem Humor“, so spricht Sänger Sandro Kallinger. Am zweiten Festivaltag stehen auch Max Schabl & das Volk der Mäuse, Elektrikeri und Noisy Sunset auf der Bühne.

An beiden Tagen folgt nach den Liveacts eine Aftershowparty mit DJ Cavaleiro und DJ Banani & friends. Außerdem bietet das Festival regionale Kulinarik, ausgewählte Weine aus der Region und auch die Möglichkeit zum Campen. Das CROATISADA FESTIVAL ist das Festival der Herzen, direkt vor der Haustür.

Wir verlosen Festivalpässe!