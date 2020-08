Manuel Rubey ist nicht faul im klassischen Sinne. Er leidet bloß an der modernen Volkskrankheit Prokrastination. Was dies genau bedeutet, war ihm bei Abgabe des Textes nicht bekannt, da er es immer aufgeschoben hat, den Wikipediaartikel zu Ende zu lesen. Jetzt ist er schon 40. Eigentlich wollte er dieses Programm zu seinem 30er herausbringen. Es kamen ihm aber auch ständig Dinge dazwischen. Er wollte ein paar Filme drehen, er hat Thomas Stipsits getroffen und er wurde Vater. Gleich zweimal. Die Töchter hat er jetzt gleich mit ins Programm genommen. So kann er sie wenigstens von der Steuer absetzen.

Was der Sänger, Schauspieler und Kabarettist schließlich noch alles in sein Programm gepackt hat, das können seine Zuschauer und Zuschauerinnen bald auch in Oslip miterleben.

Die BVZ verlost Tickets für die Burgenlandpremiere von „Manuel Rubey“ am 16. Oktober in der Cselley Mühle.

Teilnahmeschluss ist der 26. August.