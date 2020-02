Im Morgengrauen fällt am 1. Jänner 1986 in Paris der Startschuss zum härtesten Wüstenrennen der Welt, der Rallye Paris-Dakar.

Zur selben Stunde fällt auch in Engelbrechts im Waldviertel ein Schuss. Zwei rauchende Zweitakter setzen sich in Bewegung Richtung Süden. Ihr Ziel: Dakar. In knapp drei Stunden werden Engelbert Fröschl und Alois Zankl am Hornerwald mit technischem Gebrechen die Reise nach Afrika beenden müssen, denn: „Dakar is ned ums Eck.“ Engl und Loisl haben ihre Lektion gelernt und mehr als dreißig Jahre später wird nichts dem Zufall überlassen. Die Africa Twinis sind fest entschlossen, die Wüste zu bezwingen.

Roland Düringer lässt die Figuren über den Dialog im Kopf des Betrachters entstehen und nimmt seine Zuseher damit mit auf eine Reise an den Lac Rose.