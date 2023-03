Buchpräsentation in der Burg Schlaining: Wir verlosen Buchpakete!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Am Freitag, 17. März wird im Engelsaal in der Friedensburg Schlaining das neue Buch von Walter Reiss präsentiert. „Der Müller als Kapitän - Leben und Traum des Joni Stipkovits - Eine burgenländische Biografie“

Johann „Joni“ Stipkovits (1905–1993) wächst als Sohn eines Müllers in Steinberg an der Rabnitz auf. Seine Leidenschaft: Fernweh. Seine Passion: Als Kapitän „auf See“ zu gehen und das geheimnisvolle Inselland „Atlantis“ zu entdecken. Bereits als Bub paddelt er mit einem Faltboot vom Mühlbach in Steinberg bis zur Donau in Bratislava. 1932 tritt er mit dem Amphibienboot „Burgenland“ seine zweite Reise an. Das kleine Schiff kommt in einen Sturm und wird bis vor die Krim getrieben. Während Adolf Hitler an die Macht kommt, erleidet der Müller Schiffbruch vor Marokko und kehrt wieder heim. Als überzeugter Pazifist rückt Johann „Joni“ Stipkovits nie in den Krieg ein und träumt davon, das geheimnisvolle Land „Atlantis“ zu entdecken. Auf dem Dachboden der Mühle baut er sein größtes Schiff. Nach zehn Jahren Bauzeit läuft die „PAX“ vom Stapel: in den Innenhof der Mühle. Das Schiff wird mit einem Tieflader zur Donau transportiert. Ziel ist das Schwarze Meer. 1965 gerät der Müller als Kapitän an der türkischen Küste in Seenot. Die „PAX“ geht zu Bruch. Atlantis bleibt unentdeckt. Das Buch beschreibt – illustriert durch Bilder, Pläne, Dokumente, Briefe und Tagebucheinträge – Leben, Werk und Träume des von Fernweh und Friedenssehnsucht getriebenen Müllers.

Jetzt Buchpackage gewinnen!

Mit der BVZ könnt ihr ein Buch inklusive Eintrittskarten für die Burg Schlaining gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 15. März!