Das Café & Restaurant in der prachtvollen Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums lädt nicht nur tagsüber zum Verweilen ein. Es bietet auch die Möglichkeit, mit Freunden und Familie außergewöhnliche kulinarische Veranstaltungen und Gourmet-Highlights in einem einzigartigen Ambiente zu erleben. Ob romantische Momente zu zweit oder ein exquisites Dinner mit Freunden oder Geschäftspartnern, Sie werden begeistert sein! Während die Vorspeisen, Salate und Desserts am Buffet zu finden sind, werden Suppe, Hauptspeise und Käse direkt an den Tisch serviert. Eine Führung durch eine Sonderausstellung oder die Gemäldegalerie rundet den Abend im Museum perfekt ab.

| BVZ

Perfekt für den Valentinstag

Die BVZ verlost einen Gutschein für zwei Personen im Wert von 110 Euro (exklusive Getränke und Eintritt im Kunsthistorischen Museum) – vielleicht auch ein kleiner Tipp für den Valentinstag.

Einfach auf "Jetzt teilnehmen" klicken und schon seit ihr beim Gewinnspiel dabei! Teilnahmeschluss ist der 6. Februar.