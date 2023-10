Wir verlosen Karten für das Gospel-Konzert „Back to the Roots“

Die bekannte Sängerin Liz Howard nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise zu den musikalischen Wurzeln des Glaubens. Begleitet wird sie von einer vierköpfigen Band: Joe Johnson (Keys), Anton Stürzer (Gitarre), Paul Tietze (Bass) und Tracy Duncan (Schlagzeug). Liz und ihre Band verneigen sich vor den Größten der schwarzen Kirchenmusik, darunter Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Jessye Norman Duke Ellington und anderen. Es gibt für alles ein Lied – sei es, um einen Parkplatz zu finden oder um das Publikum zu begrüßen.

Die BVZ verlost Tickets für „Back to the Roots“ am 2. Dezember im Kulturzentrum Oberschützen. Kennwort: Back to the Roots. Einsendeschluss: 5. November.