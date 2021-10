Luxus der Natur in der St. Martins Therme & Lodge

Die St. Martins Therme & Lodge, die Lodge der VAMED Vitality World, im schönsten Winkel Österreichs lädt dich auf! Ob für ein paar Stunden oder einen Kurzurlaub – die „heiße Quelle Pannoniens“, auf 2.000 Quadratmetern Wasserfläche mit fünf Innen- und vier Außenbecken und mit vielen Rückzugsoasen, sorgt freitags und samstags bis Mitternacht für ein sofortiges Abschalten.

In der See-Sauna mit direktem Zugang zum Naturbadesee können Gäste in die weitläufige Natur blicken, duftende Aufgüsse erleben, tiefe Atemzüge genießen, sich erfrischend abkühlen und ganz nebenbei reichlich Abwehrkräfte tanken. In der St. Martins Therme & Lodge genießt man mit allen Sinnen die Herbstzeit und lässt den Gaumen von Martinigansl-Gustostückerln kitzeln.