Wir verlosen Tickets für das Konzert von voXXclub

‚Rock Mi‘ war die Initialzündung. Mit Witz und Charme, starken Stimmen und kraftvollen Bühnenauftritten, setze der voXXclub ab diesem Moment völlig neue Maßstäbe in der Volksmusik. Boy Band? Ursprünglich ja, aber aus dieser Bezeichnung sind die fünf Künstler längst entwachsen. Die Liste der Auszeichnungen ist lang. VoXXclub liefern mit viel Freude und Können unermüdlich zusätzliche Hits wie „Der Wellerman Song“, „A Jeder“, „Seele der Ferne“, „Auf der Vogelwiese“ oder „Was geht hier ab“ und sie rocken live alle Bühnen mit ihrer einzigartigen Choreo und animieren damit jedes Publikum zur Begeisterung.

