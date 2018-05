Mittlerweile sind die Schlosspark Festivals in Eisenstadt ein Fixpunkt im österreichischen Open Air Sommerprogramm. So werden im Schlosspark Esterházy, am 29. Juni, wieder bluesige, jazzige Klänge großer MusikerInnen und Bands allen akustischen Feinspitzen die warmen Sommerabende versüßen.

Parov Stelar, wird exklusiv seine einzige Österreich-Show 2018 spielen. Weiters im Line-up stehen Top Acts wie Gregory Porter, Jestofunk und Freak Power. Mit der Bestätigung von „The Cat Empire“ und dem „Hot Pants Road Club„ für 2018 perfekt abgerundet.

Der Schlosspark bietet rund um die altehrwürdigen Gemäuer des Schlosses Esterházy eine traumhafte Kulisse. Ob auf der Wiese, Hängematten oder der Sitztribüne (nicht überdacht) — für Besucher bleibt kein Wunsch offen. Außerdem wird es zwei verschiedene VIP-Ticket Kategorien geben. Beide Kategorien haben Zugang zum VIP Bereich im Gartensaal, wo man sich mit Speisen und Getränken am Buffet verwöhnen lassen kann. Außerdem wird auch wieder für ein Busshuttle von und nach Wien gesorgt werden.

