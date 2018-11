Volle Häuser, der direkte Draht zum Publikum, die Lieder in einer aufs Wesentliche zurückgeführten Art und ein Wolfgang Ambros, der sich in dieser Konstellation sichtlich wohlfühlt. Bereits zum fünften Mal ist Ambros nun „pur“ unterwegs.

„Es macht Spaß, so zu spielen und wenn man älter wird, will man es eh nicht mehr so laut“, sagt er. Ein klassischer Ambros pur-Sager. So wie der Mensch, der Künstler, sind die Lieder und die Show. Ungeschminkt, authentisch und mittlerweile zeitlos.

„Ambros pur!“ findet am Donnerstag, dem 29. November, im Eisenstädter Kongress-Zentrum um 20 Uhr sowie am Freitag, dem 30. November, im Kulturzentrum Oberschützen, ebenfalls um 20 Uhr statt.

Karten sind im BVZ-Ticketshop erhältlich.