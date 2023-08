Wir verlosen Karten für das Konzert von Monti Beton & Hans Krankl

Die Liebe zur italienischen Musik und zur amerikanischen Musik mit italienischen Wurzeln ermöglicht eine Mischung von Oldies und Superhits der letzten Jahrzehnte: Einerseits Adriano Celentano „Questo ragazzo della via gluck“, Gianni Morandis „Sciende la piogga“, Zuccheros „Guantanamera“, Tony Dallaras „Come prima“ und andererseits Dean Martins „Innamorata und “That's Amore“ und „On an Evening in Roma“, Elvis Presleys „It's now or never“ und „Surrender“, Faust Lealis „Hurt“ und viele mehr.

