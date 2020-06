Wer etwas Besonderes für eine Freizeitaktivität sucht, ist hier richtig: Am Lamahof Striok in Donnerskirchen warten Entdeckungsreisen in die Natur mit freundlichen Lamas. Die Besucher führen dabei das Lama an der Leine. Die Ruhe und Ausgeglichenheit der Tiere fördert die Entspannung und aktiviert die Lebensgeister.

Lamas sind ruhige und friedfertige Tiere. Durch ihre sanfte Wesensart sind sie ideale Wanderbegleiter und können auch von kleinen Kindern leicht geführt werden. Sie sind sehr intelligent, neugierig und rücksichtsvoll. Aufgrund ihrer sanften Wesensart werden sie als „Delphine der Erde“ bezeichnet. Lamas lösen keine Allergien aus und sind somit auch für Menschen mit Tierhaarallergie als Begleittier geeignet.

Die leicht anspruchsvolle Wanderroute wird an die jeweilige Gruppe und das Wetter bei der Wanderung angepasst. Im Vordergrund stehen stets das Erlebnis mit dem Lama sowie die Entschleunigung und nicht die zurückgelegten Kilometer. Die Weide liegt zwischen Donnerskirchen und Purbach. Die Wanderung führt daher zwischen Weinbergen und Feldern hindurch mit Blick zum Neusiedlersee.

Die BVZ verlost eine Lama Wanderung mit Brettl Jause und Getränken für eine Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder). Teilnahmeschluss ist der 24. Juni.