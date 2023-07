Jetzt Tickets für Pizzera & Jaus gewinnen!

Ihre Songs, bewusst im österreichischen Dialekt gehalten, sind regelmäßig in den Charts. Pizzera & Jaus veröffentlichten in einem Zeitraum von 20 Monaten ihre ersten fünf Singles und brachten alle fünf gleichzeitig in die Austria Top 75 Charts.

Insgesamt zweimal füllten Pizzera & Jaus die Wiener Stadthalle Halle D und Graz bis auf den letzten Platz. Die DVD zum Musikkabarettprogramm wurde im Februar veröffentlicht und stieg gleich auf Platz 1 ein. Im Juni 2018 folgte der nächste Rekord: zehntausende Fans am Red Bull Ring und 100.000 Zuseher beim Donauinselfest. 2019 erschien ihr zweites Werk „Wer nicht fühlen will, muss hören“.

Die BVZ verlost Tickets für „Pizzera & Jaus“ am 12. August auf der Burg Clam. Kennwort: Pizzera & Jaus. Einsendeschluss: 29. Juli.