Jetzt Karten für Sons of the East gewinnen!

Sons Of The East sind eine Indie-Folk-Band, beheimatet in den Northern Beaches von Sydney, Australien. Das Trio – bestehend aus Dan Wallage, Nic Johnston und Jack Rollins – fand sich bereits 2011 zusammen und arbeitet seither an seiner Reputation. Was ihnen gelungen ist, da sie mittlerweile auch weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus auch international bekannt sind.

Inzwischen dürfen sie sich nämlich mehr als 150 Millionen Streams – für Songs wie wie "Into The Sun“, "My Repair“ und "Come Away“ – und über 30 Millionen YouTube Views auf die Fahnen heften. Und ihre Popularität steigt weiter. Kein Wunder. Ihr Sound klingt nach einem bunten Mix aus akustisch-elektronischen Elementen mit charismatischen Vocals und einem mitreißenden Spirit – dem Markenzeichen der Band. Gefühlvoll, fröhlich und einfach unwiderstehlich.

Nach ausverkauften Tourneen durch Europa und Australien veröffentlichten Sons Of The East 2020 "You Might Think“, die erste Single ihres Debütalbums, gefolgt von Single Nr.2 "On My Way“ Anfang 2021. Im Juni 2021 veröffentlichte die Band die dritte Single des Albums "Fool Me“ – um danach ihre australische Heimat zu touren. 2022 geht’s dann auf eine große Headline-Tour quer durch den Rest der Welt, die sie im Herbst kommenden Jahres auch nach Europa und Großbritannien führt.

Um die Veröffentlichung ihres Debütalbums zu feiern, spielen Sons Of The East und ihre fünfköpfige Band dann Headline-Shows auf europäischem Boden. Von Barcelona bis London, Paris bis Prag, Berlin bis Wien: Sons Of The East kommen zurück mit einer brandneuen Show, in der sie ihre Klassiker nebst neuen Tracks ihres Debütalbums spielen werden. Unser Tipp: bloß nicht verpassen!!

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Sons of the East“ am 28. September im WUK Wien. Teilnahmeschluss ist der 20. September.