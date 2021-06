30 Fahrattraktionen und zahlreiche Spiel- und Kletteranlagen sorgen für einen abenteuerlichen Ausflugstag im größten Freizeitpark Österreichs. In vier liebevoll gestalteten Themenwelten ist für jeden was dabei. An heißen Sommertagen sorgen darüber hinaus zahlreiche Wasserattraktionen für willkommene Abkühlung.

Die BVZ verlost Jahreskarten und Tagestickets für den Familypark in St. Margarethen.

Kennwort: Familypark.

Einsendeschluss: 18. Juli.