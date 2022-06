Wasserspaß für Groß und Klein: Mit der BVZ könnt ihr dabei sein!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Für noch mehr Abenteuer sorgt die größte Wildwasserbahn Österreichs. Freut euch auf eine spritzige Fahrt in einem Baumstamm, vorbei an zahlreichen amüsanten Biberszenen. Die Besonderheit der Bahn ist der offene Lift, der die Besucherinnen und Besucher auf 17 Meter Höhe befördert, bevor es mit rasanter Geschwindigkeit in die Tiefe geht. Der Abschluss ist – wie es sich für eine Wildwasserbahn gehört – ein riesiger Splash. Ein Riesen-Spaß für die ganze Familie.

Die BVZ verlost Jahrestickets für den Family Park in St. Margarethen. Einsendeschluss: 10. Juli.