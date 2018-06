Dies nehmen burgenländische Brauereien nun zum Anlass, sich und ihre Biere den heimischen Bierliebhabern zu präsentieren. Am 6. und 7. Juli findet das Fest der 99 Biere in Moschendorf statt. 33 frisch gezapfte Biere warten täglich ab 17 Uhr auf die Besucher, dazu eine Auswahl an 66 erlesenen Flaschenbieren (darunter viele Craft Biere). Karten sind im Vorverkauf in in allen burgenländischen Raiffeisenbanken erhältlich. Die Tageskarte kostet 7 Euro (inkl. Festivalglas + 1 Gratis Kostprobe), der 2 Tagespass 9 Euro (inkl. Festivalglas + 1 Gratis Kostprobe).