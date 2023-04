Jetzt Tickets für das Lovely Days Festival gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Am 8. Juli findet das Lovely Days Festival vor der einzigartigen Kulisse des Schlosses Esterházy in Eisenstadt statt und holt wieder die größten Acts der Musikgeschichte ins Burgenland. Auch das Line-Up vom Lovely Days Festival 2023 lässt die Musik-Herzen höherschlagen: Joss Stone, Jethro Tull, Manfred Mann’s Earth Band und The Original Wailers feat. Al Anderson und viele mehr sind dabei.

Die BVZ verlost Tickets für das Festival „Lovely Days“ am 8. Juli im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt. Kennwort: Lovely Days. Einsendeschluss: 7. Mai.