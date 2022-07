Vorteile des Lasters: Karten für Lisa Eckhart gewinnen!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Es war nicht alles schlecht unter Gott. Gut war zum Beispiel, dass alles schlecht war. Die Hölle zählte Leistungsgruppen, Ablässe waren das perfekte Last-Minute Geschenk und lasterhaft zu sein noch Kunst. Doch dann starb Gott ganz unerwartet an chronischer Langeweile. Heute ziehen Eisfirmen, Elektronikgeschäfte und jedes zweite Schlagerlied die sieben Sünden in den Dreck, indem man sie zur heiligen Tugend erklärt. Darum gilt es, die Sünden neu zu erfinden.

Die BVZ verlost Tickets für die Show von Lisa Eckhart am 27. August am Festivalgelände in Wiesen. Teilnahmeschluss: 2. August.