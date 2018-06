Bereits seit 2006 findet in Österreich alljährlich das Lovely Days Festival statt. Seit 2016 ist der idyllische Schlosspark Esterházy in Eisenstadt die Heimat des „lieblichsten“ aller Festivals — den Lovely Days.

Mit Rock-Urgesteinen wie Status Quo, Jimmy Cliff, Eric Burdon, Manfred Mann‘s Earth Band und Ten Years After verwandelt sich der idyllische Schlosspark Esterházy am 29. und 30. Juni in ein kleines Woodstock. Das Ausnahmetalent Gary Clark jr. bringt frischen Wind und mit Rudi Treiber & Band eröffnet ein burgenländischer Act das Festival.

Auf der Sitztribüne (nicht überdacht) können die Shows bequem erlebt werden. Heuer wird es erstmalig zwei verschiedene VIP-Ticket Kategorien geben. VIP-Tickets mit fixen Sitzplätzen auf der Tribüne sowie Stehplatz-VIP-Tickets. Beide haben Zugang zum VIP-Bereich im Gartensaal, wo man sich mit Getränken und Speisen am Buffet verwöhnen lassen kann.

Der Haydnsaal wird als erweiterter VIP Bereich ausgebaut, um den VIP Gästen noch mehr Komfort zu bieten. Kombitickets für das Festival-Wochenende, 29. und 30. Juni (Nova Jazz & Blues Night & Lovely Days Festival) sind ebenfalls wieder verfügbar. Für ein Busshuttle von und nach Wien wird auch gesorgt.

Karten im BVZ-Ticketshop erhältlich!