Mit der BVZ Granada am Croatisada Festival erleben

Die Gäste der Croatisada erwartet neben einem fulminanten Programm mit heimischen Größen ein hochkarätiges Line Up. Das Festival beginnt mit einem Festakt zum 40-jährigen Jubiläum. Dieser wird musikalisch vom heimischen Star-Ensemble „Idemo“ begleitet. Den Gästen des zweitägigen Festivals (1. & 2. Juli) werden nicht nur musikalische Highlights geboten, sondern auch regionale Kulinarik. Die BVZ verlost Festivalpässe für das Festival „Croatisada“ am 1. und 2. Juli in der KUGA Großwarasdorf. Einsendeschluss: 29. Juni.