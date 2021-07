Nach einem Jahr coronabedingter Pause ist es auch in St. Pölten wieder so weit: das Frequency Festival steht vor der Tür. Von 19. bis 21. August kann bis zum Sonnenaufgang im Greenpark Party gemacht werden. Das Line- Up hat sich im Gegensatz zu den Plänen aus dem Vorjahr ein wenig verändert – kann sich aber wie immer sehen lassen: Den Auftakt am Donnerstag, dem 19. August, machen unter anderem Marshmello, Raf Camora und Bonez MC. Freitag geht es weiter mit Annenmaykantereit, Future und K.I.Z. Die Hauptacts am Samstag sind schließlich Bilderbuch und Martin Garrix. Dieses Jahr wird mit Sonntag sogar ein Extra-Tag drangehängt: Scooter und Apache 207 werden hier auf der Bühne stehen.

Die BVZ verlost Tickets für das Frequency Festival von 19. bis 21. August im Greenpark St. Pölten. Kennwort: Frequency.

Einsendeschluss: 25. Juli.